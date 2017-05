3 – Il meglio del fumetto: la Luna, Sarajevo, il noir dal web

Il meglio del fumetto di ieri, oggi e domani: tre fumetti, tre parole. Nuovo appuntamento con la rubrica curata da Valentino Sergi, pubblicata sulla rivista Leggere: tutti di maggio 2017.

DAL PRESENTE



Le due metà della luna

Marco Rocchi e Francesca Carità

Tunué, marzo 2017

120 pagine, brossurato, colori – 14.90€

La luna è sparita dal cielo lasciando sulla popolazione della terra un velo impalpabile di tristezza. Alba è un’intraprendente topolina che, trasferitasi dalla campagna per realizzare il sogno di diventare sarta, si troverà costretta ad affrontare i crudeli gabbiani agli ordini della più grande fabbrica di Croma, metropoli dove ogni forma d’arte è bandita. A cavallo tra la dolcezza delle favole di Miyazaki e il ritmo di un’avventura Disney dai toni leggendari, quest’opera dal lieto fine vi affascinerà senza riserve.

In 3 parole: favoloso, lieve, positivo

DAL PASSATO



Fax da Sarajevo

Joe Kubert

Mondadori Comics, aprile 2017

120 pagine, cartonato, colori – 12.99€

Mondadori, nella collana Historica, ripropone un classico del graphic journalism americano. Nel 1992 l’agente editoriale Ervin Rustemagic rimane intrappolato con la famiglia nella città assediata di Sarajevo; il solo mezzo di comunicazione è il fax tramite cui svela al cliente e amico Joe Kubert, maestro della nona arte, una cronaca di orrore, sdegno e crudeltà. Il fumettista decide allora di narrare su carta il capitolo più buio del conflitto balcanico, firmandone una memoria artistica indelebile.

In 3 parole: opprimente, realistico, tragico

La recensione su Lo Spazio Bianco.

DAL FUTURO



Nine Stones

Sara Spano

Editoriale Cosmo, maggio 2017

128 pagine, brossurato, colori – 5.50€

Un progetto coraggioso diffuso in pillole gratuite su facebook e approdato al mercato delle edicole grazie al passaparola entusiasta dei fan. Nine Stones è un noir crudo e inquietante condito da elementi di torbido amore omosessuale tra i protagonisti delle vicende narrate: il misterioso Alistair Jacobi, figlio di un boss criminale che ha deciso di avviare l’erede alla malavita, e Christopher, un rude ragazzo di strada che da mentore si trasformerà in suo amante, in una spirale crescente di violenza e sensualità.

In 3 parole: carnale, sadico, ardente