Matthew Vaughn: il terzo Kingsman è già in preparazione

Variety riporta che il regista Matthew Vaughn ha rivelato che il terzo capitolo cinematografico del franchise di Kingsman sarebbe già in preparazione, in collaborazione con la sceneggiatrice Jane Goldman.

Quando stavamo scrivendo questo film, stavamo pensando a Kingsman 3 – ha dichiarato Vaughn, che ha voluto sottolineare come Kingsman: The Golden Circle sia una sorta di L’impero colpisce ancora.

Il regista ha inoltre evidenziato come la sceneggiatura del secondo film sia stata realizzata molto facilmente, una volta che era stato delineato il villain principale, Poppy, interpretato dal premio Oscar Julianne Moore.

Lei ha un folle ma logico piano in mente per conquistare il mondo – ha dichiarato Vaughn riferendosi al personaggio.

Per quanto riguarda la questione dei sequel, Vaughn ha dichiarato di stare ancora imparando le sfide nel realizzarne uno, rivelando che mancano circa 10/12 settimane al completamento dell’attuale pellicola.

Hollywood fa molti sequel, e non è una esperienza normale. Kick-Ass 2 è stata una grande curva di apprendimento su come non fare un sequel. Non ci siamo messi a fare un film terribile.