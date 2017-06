Con Matteo Stefanelli: riflessioni sulla critica web - Parte I° 

I contenuti dello Speciale che nei mesi scorsi abbiamo dedicato ai pionieri della critica web, le variegate e interessanti risposte che quei protagonisti della prima stagione della divulgazione fumettistica in rete hanno dato nelle interviste loro dedicate, hanno sollevato vari spunti di riflessione. Molti di questi toccano temi ancora attuali nel dibattito critico intorno al fumetto e, soprattutto, fanno da sponda a un allargamento della riflessione a che cosa significa fare critica e divulgazione fumettistica oggi sul web, quali siano gli strumenti che un critico dovrebbe avere nel proprio bagaglio intellettuale, quali gli errori endemici più comuni.

Abbiamo così pensato che sarebbe stato interessante affrontare questi argomenti con una figura importante del panorama critico e divulgativo del fumetto italiano, non solo sul web, ma anche in ambito accademico. Da qui è nata l’idea di invitare Matteo Stefanelli a condividere un’ampia riflessione a tutto campo che, partendo dalle risposte date dai nostri intervistati, ampliasse il ragionamento per una analisi più generale del sistema della critica fumettistica italiana.

[Un ringraziamento speciale a Simone Rastelli, che ha contribuito a questo approfondimento con alcune interessanti riflessioni sparse qua e là.]

Matteo Stefanelli è un critico, un saggista e professore universitario (insegna linguaggi audiovisivi presso la facoltà di scienze politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Ma è stato anche un blogger ed è l’attuale direttore di Fumettologica.it, sito di “informazione e cultura del fumetto”, a cavallo quindi tra attualità giornalistica e approfondimento critico.

Stefanelli approda sul web con il suo blog Fumettologicamente, nel 2009. È dunque parte di quella che potremmo definire l’ondata più matura di realtà digitali di critica e approfondimento sul fumetto, nata sulle orme lasciate e sulle strade aperte da quei pionieri cui abbiamo dato voce nel nostro Speciale. Ci ha incuriosito da dove sia nata l’esigenza di Stefanelli di essere presente sulla rete, affiancandola alla sua già avviata e importante professione accademica e di divulgazione sul fumetto.

«Sono stato un tipico “tardivo digitale”. Pur occupandomi di Internet e di quelli che all’epoca chiamavamo “nuovi media” nel mio lavoro di ricerca e didattica in università, avevo esitato molto ad aprire un blog. Un po’ per indole (sono più riflessivo che impulsivo, lo riconosco), un po’ per attendismo: cosa fare di piacevole, di cosa scrivere utilmente, e come cavolo farlo?

A spingermi furono lo stimolo e il confronto con alcuni amici o colleghi: Paolo Interdonato, Fausto Colombo, Antonio Dini e Giovanni Boccia Artieri, che seguivo nei loro ‘esperimenti’ da blogger, e con cui parlavo spesso dei rischi/opportunità di una simile impresa. Ovviamente leggevo anche blogger fumettòfili, ma tra questi non trovavo l’equilibrio che cercavo tra utilità dell’informazione, qualità della scrittura e stimolo intellettuale. Troppo entusiasmo acritico, oppure scrittura piatta, oppure troppo egocentrismo. Ma anche poco spirito di servizio, e poca voglia di spingere il pedale sulle questioni più teoretiche. Tutte dinamiche ovvie, nella fase di “ubriacatura da opportunità” che Internet e i blog avevano aperto a tanti. Il risultato era che leggevo molto, ma anche che perdevo molto tempo in letture banali.

Ripensare a quegli anni, pur non lontanissimi, scatena un sacco di ricordi. Ricordo la penuria di immagini presenti in rete («è mai possibile che non si trovi nulla su X?»). La fatica nel leggere testi critici di 20/30.000 battute scritti come fossero saggi di una rivista d’arte o letteratura, peraltro scalcagnata («possibile che il sito X, o il blog Y, siano così incredibilmente scolastici e verbosi?»). L’irritazione di leggere post di due righe sui fatti personali del giorno, o su passioni tanto diffuse quanto banali («perché dovrei essere interessato al tuo cane/gatto/vacanza/compagno/a?»). La noia di leggere le solite ‘idee critiche’ di sempre, dall’idolatria per il citazionismo di Alan Moore alla sensualità di Crepax … Per non dire dei recinti che esistevano fra evangelizzatori dell’indie americano, coltivatori delle “monoculture” Bonelli o Disney, fanboys (e fangirls) di supereroi o manga, nostalgici delle “riviste d’autore”…

Ricordo poi che la facilità d’uso della (allora) giovane piattaforma WordPress mi colpì – «ehi, ma è come usare Word!» – e alla fine mi decisi: avrei aperto un blog. Dopo due anni di meditazione, mi ero convinto.

A un patto: focalizzarlo per bene e alimentarlo come se fosse non un diario, ma un ‘lavoro’. Avrei scritto solo di fumetto e di immagini, avrei limitato molto la dimensione personale, e lo avrei fatto badando bene a un tono serio-ma-curioso. Non avrei mai replicato il registro che usavo altrove, nella scrittura accademica o in quella critica (no maxi-saggi, no recensioni), ma non avrei fatto nemmeno l’Aca-fan tutto link & riferimenti. Sapevo poi che di certi temi non si occupava nessuno o quasi: il fumetto delle origini, la dimensione economica e strutturale del settore, il contesto editoriale francese contemporaneo, le intersezioni tra fumetto e comunicazione, arte, pubblicità, design. Nelle mie intenzioni c’era anche un desiderio, o quantomeno una tensione: scrivere seriamente di aspetti di cui ci si occupava con troppa leggerezza, e scrivere con leggerezza di ciò che invece veniva ingessato da troppa seriosità.

Dopo avere scritto per un tot di anni su fanzine, testate di critica come Fumo di China, Schizzo Idee, Il Mensile del Fumetto (quest’ultimo la ‘palestra’ più stramba e stimolante cui abbia partecipato), su qualche rivista di “fumetto d’autore” (tipo Blue o Mondo Naif) e su qualche periodico generalista, mi ero convinto di due cose:

1) alternare scrittura accademica e critico-giornalistica era una ottima ginnastica, mentale e comunicativa

2) un blog avrebbe potuto essere un esercizio ancora più efficace, soprattutto se inteso come un servizio, oltre che come una piattaforma espressiva. È stata una splendida esperienza, e naturalmente un progetto più complesso come Fumettologica non esisterebbe senza quella stagione, fatta anche di nuove scoperte, nuove competenze, incontri.»