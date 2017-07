Matt – Oltre noi, il flipbook di Mandalari e Calabretta

Comunicato stampa

Due cover, due storie, due stili, un unico libro da leggere in un verso e poi, capovolgendolo sottosopra (flipbook), nell’altro: da una selezione dei migliori progetti editoriali degli ex studenti della Scuola del Fumetto di Palermo, il secondo volume della collana SottoSopra, una coproduzione Zap Edizioni – Grafimated Cartoon (Scuola del Fumetto Palermo).

(Cover doppia)

Matt – Oltre noi

Di Mauro Mandalari e Arianna Calabretta

Zap Edizioni

Categoria: Graphic Novel

Anno: 2017

Pagine: 56

Prezzo: 6,90 €

ISBN: 978-88-99388-05-8

Formato: 17 x 24

Collana: SottoSopra

Matt: Come cambia la vita di un ragazzo che perde il proprio migliore amico? Sam non crede di reggere un dolore così forte ma, in seguito a un gesto apparentemente fatale, ha una seconda possibilità. In un mondo parallelo alla realtà, affiancato dalla misteriosa Amilia, incontrerà di nuovo l’amico Matt e, in un confronto faccia a faccia con la morte, cercherà un equilibrio tra i propri rimorsi e una serena accettazione della realtà.

Oltre noi: Erina e Adriana, due sorelle legate da un rapporto conflittuale e da un grande affetto per la nonna ormai in fin di vita. Adriana decide di avventurarsi in un luogo misterioso della Valle dell’Alcantara per recuperare un carillon che la nonna aveva lì perso quando era bambina; quando anche Erina si smarrirà nel tentativo di ritrovare la sorella minore, si troverà ad affrontare se stessa, il suo passato e gli asfissianti, ma negati, sensi di colpa. La libertà si nasconde dietro a un bivio: la scelta è tra un irreale, confortevole mondo privo di ansie e la cruda realtà.