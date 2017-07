Marvel Television: Jeph Loeb parla di Daredevil e delle nuove serie

Intervistato da Variety, Jeph Loeb ha avuto modo di parlare dell’importanza rivestita da Marvel’s Daredevil e soprattutto della crescita che il braccio televisivo della Casa delle Idee ha avuto negli ultimi due anni, con ben 14 serie attualmente in fase di realizzazione basate su fumetti Marvel o comunque derivate da essi.

Noi ci vediamo come produttori che lavorano per sostenere la visione dei nostri showrunner. Ma siamo coinvolti in ogni aspetto della produzione – sia che si tratti della writer’s room, il montaggio, il casting – ogni passo della produzione passa attraverso la squadra Marvel per raccontare la migliore storia che possiamo.

Il primo episodio di Daredevil fu girato tre anni fa. A quel tempo avevamo Agents of Shield e Agent Carter sulla ABC. Ora siamo impegnati nella pre e post-produzione su 14 serie di cui posso parlare. E questo richiede solo l’assicurazione che ci sia sempre qualcuno della Marvel presente per aiutare a guidare il processo.