Martin Mystère sulle tracce di Agarthi

Comunicato stampa

Sconvolti dalla perdita di ciò che avevano di più caro, Martin e Orloff cercano di ritrovare la strada per la mitica città di Agarthi, regno leggendario dove anni prima avevano raggiunto l’Illuminazione. Il loro obbiettivo è quello di chiedere l’aiuto del loro antico maestro Kut Humi per cambiare il passato o, almeno, per evitare l’avverarsi di un terrificante futuro. Ma giocare con il tempo può avere un prezzo altissimo…

Siamo nel pieno de La caduta di Agarthi, il decimo episodio di Martin Mystère, le Nuove Avventure a Colori (in edicola per Sergio Bonelli Editore dal 4 agosto), che ci conduce in un viaggio sempre più serrato dove la civiltà umana pare non essere mai stata così vicina all’orlo del baratro… Dal Palazzo di Giustizia di Milano attraverso la Roma del sottosuolo degli adoratori di Mitra e la Torino della Mole Antonelliana, affronteremo così un drammatico 11 settembre europeo. Non mancheranno però sfide mozzafiato, tensioni dalle origini antiche e anche un tocco di romanticismo che vedrà protagonisti Arianna e il nostro giovane Martin.

Come sarebbe stato Martin Mystère se fosse nato oggi, trentaquattro anni dopo? Nasce proprio da qui Martin Mystère, le Nuove Avventure a Colori. Una serie dove i personaggi del Martin “classico” saranno ri-presentati in nuove e sorprendenti vesti. Martin Mystère, le Nuove Avventure a Colori, voluta e supervisionata da Alfredo Castelli, creatore di Martin Mystère, è curata da Giovanni Gualdoni, che coordina per l’occasione una ben oliata équipe di sceneggiatori, disegnatori e coloristi.

Martin Mystère, le nuove avventure a colori N. 10

La caduta di Agarthi

4 Agosto 2017

Soggetto: I “Mysteriani”

Sceneggiatura: I “Mysteriani”

Disegni: Carlo Piu, Carlo Velardi, Salvatore Cuffari, Giulio Giordano

Copertina: Lucio Filippucci

Colori: Daniele Rudoni

Prezzo: 4,90 Euro

94 pagine