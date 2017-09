Martin Mystère sbarca a Venezia

Comunicato stampa

Mentre una misteriosa epidemia di paura si sta diffondendo per il mondo, rendendo le persone sempre più violente e malvagie, Martin e Orloff –ricercati come terroristi- si recano a Venezia dove si è diffusa una drammatica peste radioattiva. In questa città fantasma la situazione sembra ancora più assurda: inquietanti individui mascherati da medici della peste stanno arrestando e interrogando la popolazione. Ma, nonostante tutto, Martin e Orloff devono continuare la loro fuga e trovare un potente artefatto che si trova all’interno di Ca’ Dario, una dimora maledetta con la fama di uccidere tutti coloro che vi penetrano.

È proprio tra calli e canali veneziani che ci conduce La pietra filosofale, l’undicesimo episodio di Martin Mystère, le Nuove Avventure a Colori (in edicola per Sergio Bonelli Editore dal 6 settembre), che fa del “contagio della paura” il suo tema chiave. Così, in una dimora in cui tutto sembra ribaltato e gli elementi del Feng Shui sono disposti al contrario, le segrete regole dell’alchimia danno vita alla pietra filosofale.

Come sarebbe stato Martin Mystère se fosse nato oggi, trentaquattro anni dopo? Nasce da qui Martin Mystère, le Nuove Avventure a Colori. Una serie dove i personaggi del Martin “classico” sono ri-presentati in nuove e sorprendenti vesti. Martin Mystère, le Nuove Avventure a Colori, voluta e supervisionata da Alfredo Castelli, creatore di Martin Mystère, è curata da Giovanni Gualdoni, che coordina per l’occasione una ben oliata équipe di sceneggiatori, disegnatori e coloristi.

Martin Mystère, Le nuove avventure a colori N. 11

La pietra filosofale

6 settembre 2017

Soggetto: I “Mysteriani”

Sceneggiatura: I “Mysteriani”

Disegni: Rosario Raho

Copertina: Lucio Filippucci

Colori: Daniele Rudoni

Prezzo: 4,90 Euro

94 pagine