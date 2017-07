Mark Ruffalo gela le speranze su un film di Hulk

A ridosso del Disney D23 Expo, dove è stato presentato il primo trailer di Avengers; Infinity War, l’attore Mark Ruffalo ha gelato le speranze dei fan circa la possibilità di vedere, in futuro, un nuovo film completamente dedicato al Golia Verde.

Voglio solo rendere una cosa perfettamente chiara, oggi: un film standalone di Hulk non avverrà mai – ha detto Ruffalo a Variety – la Universal ha i diritti e per qualche motivo non vuole fare squadra con la Marvel. E non vogliono farci soldi.