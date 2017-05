March in mostra nelle librerie Feltrinelli

Comunicato stampa

Le librerie Feltrinelli espongono in esclusiva March. Libro uno, il fumetto cult sulla marcia per i diritti civili di Selma, scritto da John Lewis, e disegnato da Andrew Aydin e Nate Powell.

Per March Feltrinelli realizza un vero e proprio tour itinerante nelle città di Milano, Napoli, Palermo e Roma.

La graphic novel è un’opera in tre volumi che narra in maniera epica e appassionata la dolorosa conquista dei diritti da parte delle donne e degli uomini di colore negli Stati Uniti.

L’autore, John Lewis, è stato tra i protagonisti di quella stagione e consegna oggi a questo acclamato memoir in forma grafica il vivido racconto della lunga, e a oggi incompiuta, marcia americana per l’uguaglianza.

Acclamato negli USA, dove è stato insignito del National Book Award, March è approdato in Italia il 20 aprile edito collana Oscar Link (Mondadori) che ha curato l’uscita del primo volume della trilogia.

Le librerie la Feltrinelli di Milano Piazza Piemonte, la Feltrinelli di Napoli Piazza Martiri, la Feltrinelli di Palermo via Cavour e la Feltrinelli di Roma Galleria Alberto Sordi dedicano alla storia di John Lewis una mostra con 20 tavole allestite per il pubblico delle librerie delle quattro città.

Dal 12 maggio al 6 giugno le immagini di March resteranno esposte alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, mentre si sposteranno a Napoli Piazza Martiri dal 9 giugno al 2 luglio.

Nei mesi di luglio e agosto la mostra sarà allestita negli spazi della Feltrinelli di Palermo via Cavour, mentre a settembre concluderà il percorso a Roma, alla Feltrinelli Galleria Alberto Sordi in Piazza Colonna.

Gli altri due libri della trilogia saranno disponibili in libreria a partire dalle seguenti date:

March. Libro due in libreria il 4 luglio

March. Libro tre in libreria il 31 ottobre