I manga di Final Fantasy per la prima volta in Italia

Comunicato Stampa



Prima di arrivare al comando della Classe Zero, prima della sanguinosa tragedia avvenuta di fronte ai suoi occhi, Kurasame era un semplice cadetto della Classe Tre. Da qui prende il via il racconto di una leggenda, del ragazzo che sarebbe un giorno diventato uno dei Quattro Paladini di Rubrum, l’uomo che in futuro avrebbe suscitato timore solo nel pronunciare il suo nome…

Dopo una lunga attesa, finalmente arriva anche in Italia Final Fantasy Type-0 Side Story: Il Mietitore dalla Spada di Ghiaccio di Takatoshi Shiozawa, la serie a fumetti tratta dall’omonimo spin-off della saga di Final Fantasy. La storia è ambientata nove anni prima degli eventi del videogame e ha per protagonista Kurasame Susaya ai tempi in cui era uno studente dell’Akademeia di Suzaku.

Inoltre, in uscita questa estate il volume unico Final Fantasy Type-0, adattamento manga con storia ampliata dell’omonimo videogame.

FINAL FANTASY TYPE 0 – SIDE STORY: IL MIETITORE DELLA SPADA DI GHIACCIO

di Takatoshi Shiozawa

Box in 5 volumi – 29,5 euro

Volumi singoli disponibili con cadenza mensile al costo di 5,9 euro l’uno.