ManFont: La guida per la dominazione del mondo

Comunicato stampa

Annunciata per il 18 maggio, nella splendida cornice del Salone internazionale del Libro, la pubblicazione de La guida per la dominazione del mondo di Marco Daeron Ventura e Andrea Boscolo (con la collaborazione di Mirko Fascella e Daniele Ienuso). Gli autori incontreranno i lettori presso lo stand ManFont durante i giorni della grande esposizione Torinese.

Cecil Trouble, un criminale da strapazzo dotato di un’enorme testa deforme, entra in possesso di un libro misterioso, una Guida per la Dominazione del Mondo. Riuscirà Cecil, a diventare un vero supercattivo? Esilaranti avventure attendono il malvagio in erba e la sua improbabile banda di scagnozzi”

La Guida per la dominazione del mondo

formato 16,8 x 24 128 pagine a colori

Testi: Marco Ventura

Disegni, colori e copertina: Andrea Boscolo

Prezzo 14€