“Maicol è Mirco” è la nuova antologica di Maicol&Mirco

Comunicato Stampa

Maicol & Mirco sono gli autori de Gli Scarabocchi. Un dramma quotidiano che trovate su Facebook. Sono usciti vari libri legati a “Gli scarabocchi di maicol&mirco”, l’ultimo si intitola IL PAPÀ DI DIO (Bao Publishing, gennaio 2017). Hanno realizzato anche un libro per bambini, si chiama PALLA ROSSA E PALLA BLU (Bao Publishing, giugno 2016)

Maicol & Mirco fanno fumetti sin dalle scuole medie. Sono amici per la pelle. Le persone invidiose dicono che Mirco non esiste. Ma non sanno che i fumetti fanno esistere chiunque. Il Museolaboratorio di Città Sant’Angelo ha deciso di celebrare questa strana coppia con una mostra antologica. Maicol&Mirco invece hanno deciso di celebrare questo strano Museo con una collettiva di autori che hanno orbitato attorno la loro strana carriera.

Quindi vi invitiamo a MAICOL È MIRCO Mostra antologica di maicol&mirco – 8 luglio / 2 settembre 2017 – Vernissage sabato 8 luglio h19

Con opere di: Emanuela Barbi, Lucilla Candeloro, Claudio Cambiaghi, Marco Cianciotta, CH RO MO, Cifone, Marco De Leonibus, Mattia Di Rosa, Mirco Fantauzzi, Franco Fiorillo, Alessandro Gabini, Antonio Lucifero, Franco Marconi, Angelo Mosca, David Paolinetti.

Aperto tutti i giorni h18 – 21

chiuso lunedì e martedì

Museolaboratorio – Ex Manifattura Tabacchi

Vico Lupinato, 1 – Città Sant’Angelo (PE) – 65013

tel: +39 085 960555 – info@museolaboratorio.org

www.museolaboratorio.org