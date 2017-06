Magic Press presenta “Nazivegan Heidi” di Don Alemanno e Boban Pesov

Comunicato stampa

Dalla penna dissacrante di Don Alemanno, autore di “Jenus”, e dal talento artistico di Boban Pesov, seguitissimo youtuber e autore di “Spermini alla Riscossa”, fa il suo ingresso in società: Nazivegan Heidi – Alba Vegana

Heidi, orfana di 6 anni, vive a Lugano con sua zia Dete che fa la escort di professione. Non potendo più tenere la bambina con sé, la donna decide di portare la bimba sulle Alpi svizzero-italiane, a casa del nonno paterno della piccola, noto come “Vecchio dell’Alpe”, un vecchio nazista che per sfuggire al processo di Norimberga si è nascosto in montagna, celando la sua vera identità. Qui Heidi cresce felice tra gli amici animali, finché un incredibile evento non la traumatizza, scatenando in lei la furia vegana.

Umorismo, irriverenza e provocazione, questi gli ingredienti essenziali di Nazivegan Heidi, che non ha paura di giocare sporco e di disturbare nell’ambito di una querelle, quella tra vegani oltranzisti e carnivori, tutt’altro che garbata e che ha assunto, negli ultimi anni, i contorni di una vera e propria “battaglia ideologica”, amplificata, neanche a dirlo, da giornali(sti) e social media.

DON ALEMANNO

Nel 2012, per un mero divertimento personale, inventa il personaggio di Jenus di Nazareth, crea la pagina omonima e pubblica lì le sue Pillole. Il successo arriva quasi subito, tanto che la pagina passa in breve tempo da 0 a più di 400 mila seguaci. A seguito di un contratto editoriale con Magic Press Edizioni e una collaborazione con Mondadori Comics, Don Alemanno vanta attualmente 24 volumi pubblicati dal 2013 a oggi, senza abbandonare la sua verve mediatica in rete e numerose collaborazioni in altri ambiti con artisti e attori. Pare che sia etero poco convinto.

BOBAN PESOV

Partendo da una formazione artistica e una laurea in Architettura, YouTube è diventato il trampolino di lancio che l’ha fatto conoscere al grande pubblico. Con uno stile tagliente e dissacrante dal tono naïf i suoi video hanno accumulato milioni di visualizzazioni. È apprezzato sul web per le sue vignette e in particolare per i suoi “Disastri d’Arte” in cui sperimenta nuove e strampalate tecniche artistiche, giocando con personaggi della cultura pop. Grazie al format ha partecipato anche a diversi eventi in giro per l’Italia, uscendo dall’ambito del video web. Ha pubblicato per Magic Press Edizioni “Spermini alla riscossa” e realizzato le illustrazioni de “Il dizionario illustrato dei #giovanimerda” di Amleto De Silva.

Titolo: Nazivegan Heidi

Autore: Don Alemanno, Boban Pesov

Formato: 17×24 cm; 96 pp.; Col.

Prezzo: 12,00 euro

Edito da Magic Press Edizioni

Distribuito da Mdf Distribuzioni

In fumetteria dal 15 giugno

In libreria dal 22 giugno