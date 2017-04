“Il Lupo”: nuova testata su Lupo Alberto per Panini

Il 2017 si connota sempre più come l’anno di Lupo Alberto.

Mentre Mondadori Comics, in collaborazione con Panini Comics, sta infatti pubblicando dallo scorso gennaio una collana, la Lupo Alberto Collection, che ripropone in ordine cronologico i primi 20 anni di strisce del personaggio creato da Silver, su Anteprima #308 viene annunciato per l’8 giugno il primo numero di una nuova serie dedicata a Lupo Alberto, edita da Panini e distribuita sia in edicola che in fumetteria: Il Lupo.

La testata, secondo quanto scritto sulla rivista, sarà incentrata su un tema diverso per ciascun numero e in ogni albo ci sarà una storia lunga inedita. Notizia, questa, di un certo rilievo considerando che da alcuni anni sul mensile Lupo Alberto edito da MCK mancano nuove avventure di largo respiro, sostituite dalle ristampe di vecchie storie apparse in passato sulla testata e affiancate dalle sole tavole autotoconclusive come materiale a fumetti inedito. Il Lupo consentirà a Silver e agli autori che lo coadiuvano da anni sul mensile di tornare a realizzare nuovi fumetti di largo respiro con Lupo Alberto, dimostrando quindi che il personaggio non è solamente simbolo di un fumetto ormai “storico”, ma un realtà ancora viva e attuale.

Il tema del primo numero è il sesso, e oltre alle tavole a fumetti saranno presenti diverse pagine di rubriche e approfondimenti sul tema.