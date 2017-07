Lucifer: Tom Welling nel cast della terza stagione

Deadline riporta che Tom Welling, noto al grande pubblico per avere interpretato il ruolo del giovane Clark Kent nella serie Smallville, è entrato nel cast della terza stagione di Lucifer.

Welling interpreterà la parte di Marcus Pierce, un tenente di polizia che è ogni cosa che Lucifer (Tom Ellis) non è, ovvero strategico, riservato e rispettato. Entrambi però hanno alcune cose in comune, come il fascino, l’essere carismatici ed educati. Quando Pierce inizia a sviluppare una connessione con Decker (Lauren German) le cose iniziano a complicarsi.