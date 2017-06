“Un anno senza te” di Luca Vanzella e Giopota

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare il nuovo graphic novel di Luca Vanzella (alla sceneggiatura) e Giopota (ai disegni): Un anno senza te.

Dodici mesi, dodici momenti nella vita di un giovane uomo alla ricerca di sé stesso e di una ragione per la fine di un amore importante.

Dodici situazioni in una Bologna a metà tra Fellini e Boris Vian, che punteggiano un percorso di crescita più che di guarigione, raccontato con una delicatezza disarmante da Luca Vanzella e reso reale dalle immagini, potentissime e perfette per questa storia, di Giopota, alle prese con il suo primo romanzo grafico lungo. Uno dei libri BAO più importanti del 2017, e se lo leggerete capirete perché.

Un anno senza te è disponibile in libreria dal 25 maggio 2017.

Luca Vanzella è un fumettista e sceneggiatore. Nato nel 1978, ha studiato a Bologna Scienze della Comunicazione. La sua tesi sui Cosplay è stata pubblicata da Tunué nel 2005. Esordisce nel 2001 sceneggiando Dottor Massacro, pubblicato da Indy Press Comics, avviando così una proficua collaborazione con la Casa editrice, con cui continua a lavorare fino al 2004 come redattore. Nel 2003 fonda l’etichetta indipendente Self Comics insieme a Luca Genovese, con cui inizia un lungo sodalizio. Nel 2005 partecipano alla mostra Comics Against the Global War, nel 2006 pubblicano per Self Comics Gloria, ovvero il giorno in cui… e nel 2008, per Beccogiallo, esce Luigi Tenco – una voce fuori campo. Sempre in collaborazione con Luca Genovese, nel 2011 sceneggia BETA, miniserie in due volumi edita da BAO Publishing e successivamente ripubblicata da Editoriale Cosmo. Nel 2015 entra a far parte della squadra di Orfani sceneggiando alcuni albi della seconda e della terza stagione. Nel 2017, per la Casa editrice BAO Publishing, scrive il romanzo grafico Un anno senza te, illustrato da Giopota.

Giopota è un fumettista e disegnatore, nato a Caserta nel 1988. Dopo il diploma di grafico pubblicitario inizia a lavorare come web designer finché, nel 2012, decide di trasferirsi a Bologna per studiare Fumetto e Illustrazione all’Accademia di Belle Arti. Lavora come illustratore per case editrici italiane e non. Nel 2014 ha pubblicato la raccolta di fumetti brevi per Renbooks I fuochi della sera. Nel 2017 esce il suo primo fumetto lungo Un anno senza te, su testi di Luca Vanzella, pubblicato da BAO Publishing.

Un anno senza te

Luca Vanzella, Giopota

Bao Publishing, maggio 2017

224 pagine, cartonato, colori – 20,00 €