Low #1 Il delirio della speranza (Remender, Tocchini)

Il sole sta per consumarsi e per distruggere tutto: il regno sottomarino di Salus compreso. Quando tutto sembra perduto, una sonda recapita un messaggio di speranza: un nuovo regno potenzialmente abitabile è lì fuori da qualche parte. Molteplici i temi toccati nel fumetto da Rick Remender che affida ai suoi personaggi principali riflessioni circa la predestinazione, la speranza, il riscatto, l’importanza della famiglia e l’amore materno.

E se all’apparenza questi possono suonare luoghi comuni piuttosto abusati, una sceneggiatura agile e sapiente, che mischia il tempo della vicenda con vari flashback, aiuta a mantenere sempre vivo l’interesse del lettore senza che il plot diventi scontato Remender è anche bravo a presentare all’interno stesso della vicenda il mondo di Sarus, senza che l’ambientazione – che pur gioca un ruolo fondamentale – diventi protagonista della vicenda, ma solo un pretesto per ulteriori considerazioni.

Low inoltre riesce ad universalizzare questi temi in maniera molto più efficace e diretta di quanto non abbia fatto Black Science, sempre di Remender, con cui pure Low ha dei punti di contatto.

I disegni di Greg Tocchini sono molto espressivi sui personaggi, caratterizzati da un buon design e dalla

composizione, certamente più suggestivi che realistici. Peccato che nelle scene a campo medio e lungo diventino un po’ confusi – complice anche la colorazione – e leggermente statici, rendendo a tratti leggermente pesante la comprensione della tavola.

Low n.1 – Il delirio della speranza

Rick Remender, Greg Tocchini

Star Comics – Giugno 2016

Traduttore: F. Amelia

176 pagine, colore, brossurato – 15,00 €

ISBN: 9788869206283