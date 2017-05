Con una raccolta di storie del brivido, arriva nelle fumetterie e nelle librerie italiane il quarto volume della raccolta dedicata al maestro del fumetto italiano Dino Battaglia.

L’apertura del volume è dedicata a Howard Phillips Lovecraft, con un omaggio che ricorda il racconto L’ombra su Innsmouth. Il resto dei racconti, a parte la riduzione de Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson, hanno una forte ispirazione popolare, incluso Il golem che, pur rifacendosi alla pellicola del 1920 Der Golem di Paul Wegener, recupera comunque il racconto cabalistico tradizionale a cui si ispira. In effetti la matrice di base dei racconti riprende per atmosfere e ispirazione il movimento della scapigliatura, molto ben rappresentato da Igino Ugo Tarchetti, con l’aggiunta nel finale di quel guizzo ironico tipico dei racconti popolari.



Le illustrazioni di Battaglia, poi, sono eleganti e particolarmente evocative, in particolare delle atmosfere nebbiose che attraversano ciascuno dei testi realizzati dalla moglie Laura, che ne ha curato anche il lettering. La struttura della pagina è per lo più libera, tranne in alcuni rari casi, ma soprattutto in questi ultimi le tavole non sono sempre facilmente leggibili a causa di una disposizione delle vignette non immediatamente logica.

Nel complesso un volume interessante che presenta un’interpretazione elegante dei tipici racconti del brivido.

Abbiamo parlato di:

Lovecraft e altre storie

Dino Battaglia

Edizioni NPE, marzo 2017

106 pagine, cartonato, bianco e nero – 16,90 €

ISBN: 9788888893891