Love Buzz (Di Vivona)

Non è semplice scavare a fondo nell’intimità dei propri personaggi per portarne alla luce gli impulsi e i desideri più reconditi, raccontandoli con delicatezza. Questo è proprio ciò che si propone di fare Chiara Di Vivona nel suo Love Buzz, edito da Bookmaker Comics.

Un volume di poco più di 90 pagine, composto da 10 storie autoconclusive e legate tra loro solo dall’esplorazione di ciò che riguarda la sfera sessuale dei loro protagonisti, senza mai scadere nella mera pornografia e mantenendosi entro i limiti di un fumetto erotico.

In ogni singola storia l’autrice riesce a declinare in maniera differente questo tema comune e regala ritratti di amori fatti di desideri frenati dal timore del giudizio della società o che possono rappresentare l’unico fantasioso rifugio da un’insoddisfacente quotidianità: racconti anche per questo dannatamente umani.

Lo stacco tra un capitolo e l’altro è accentuato anche dalla scelta dell’autrice di sperimentare diverse tecniche, passando dagli acquerelli che rendono alla perfezione l’atmosfera rarefatta delle sue storie a figure crudamente delineate nelle vignette tramite il netto contrasto tra bianco e nero. Nel complesso rimane ben riconoscibile tra i vari episodi lo stile di disegno dell’autrice,

caratterizzato da linee affusolate e da una scarsa attenzione a una precisa costruzione prospettica delle scene. Ciò contribuisce non solo a estendere l’atmosfera sognante di alcune storie a tutta l’opera, ma rende anche immediati la lettura e il riconoscimento dei protagonisti, i quali spesso spiccano su sfondi abbastanza anonimi.

Abbiamo parlato di:

Love Buzz

Chiara Di Vivona

Bookmaker Comics, ottobre 2011

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,00 €

ISBN: 9788898093014