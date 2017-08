Locke & Key: Jackson Robert Scott nel cast del pilot

Deadline riporta che il giovane attore Jackson Robert Scott è entrato nel cast del pilot di Locke & Key, l’adattamento targato Hulu della serie a fumetti IDW di Joe Hill e Gabriel Rodríguez diretto da Andy Muschietti.

Jackson Robert Scott, che vedremo tra non molto nell’atteso It, sempre diretto dal regista, interpreterà il ruolo di Bode Locke, il più giovane della famiglia Locke, i cui fratelli assieme alla madre Nina (Frances O’Connor) si trasferiscono in una casa del Maine dopo la morte del padre, solo per scoprire che l’abtazione ha tre magiche chiavi che donano poteri e abilità.