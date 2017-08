Locke & Key: Frances O’Connor protagonista del pilot

L’attrice Frances O’Connor (The Conjuring 2) sarà la protagonista del pilot basato sulla serie a fumetti horror creata da Joe Hill che vedrà Carlton Cuse coinvolto in veste di showrunner.

Scritto da Hill e diretto da Andy Muschietti, il pilot ruota attorno a tre fratelli che, dopo l’assassinio del loro padre, si trasferiscono nella loro ancestrale casa in Maine con la madre Nina (O’Connor) solo per scoprire che la casa ha delle chiavi magiche che danno loro una vasta gamma di poteri e abilità. Ma non sanno che un demonio vuole le chiavi, e che non si fermerà davanti a nulla per raggiungerli.