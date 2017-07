Locke & Key: Andy Muschietti rimpiazza Scott Derrickson

Deadline informa che il regista Andy Muschietti rimpiazzerà Scott Derrickson alla regia dell’adattamento televisivo di Locke & Key. La sostituzione è dovuta ad alcuni conflitti di calendario di Derrickson, già impegnato con la realizzazione del pilot di un altro adattamento per il piccolo schermo, ovvero Sbowpiercer.

Il progetto vede coinvolto Joe Hill, uno dei creatori del fumetto targato IDW, nel ruolo di sceneggiatore e produttore esecutivo.

La serie narra le vicende di tre fratelli i quali, dopo il raccapricciante omicidio del padre, si trasferiscono con la madre nella loro casa del Maine. Ben presto scoprono che la casa in questione possiede le chiavi magiche che danno ai loro portatori una vasta gamma di poteri e abilità. In pochi sanno che anche un subdolo demone vuole le chiavi per sé.