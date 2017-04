Locke and Key: il pilot approda su Hulu

The Hollywood Reporter informa che il servizio di streaming Hulu ha ordinato il pilot basato sulla serie a fumetti horror creata da Joe Hill che vedrà Carlton Cuse coinvolto in veste di showrunner.

Hill scriverà la sceneggiatura per il pilot, mentre Cuse sarà produttore esecutivo assieme a Scott Derrickson (Doctor Strange) e Lindsey Springer. Derrickson dirigerà l’adattamento basato sul fumetto IDW.

L’adattamento per la televisione della serie a fumetti horror ha attraversato molte fasi nel corso degli anni, finendo sempre per essere accantonato. Sei anni fa Alex Kurtzman e Roberto Orci avevano cercato di realizzarne un serial e in seguito una trilogia per la Universal Pictures.