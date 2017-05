In libreria Tex Painted Desert e Nick Raider Nuovi casi per la squadra omicidi

Comunicato stampa

Arrivano sugli scaffali a maggio per Sergio Bonelli Editore due nuovi imperdibili volumi dedicati a Tex e a Nick Raider.

Si parte con TEX PAINTED DESERT, che arriva in libreria dopo il successo dei primi due volumi della nuova serie di albi cartonati “alla francese”, L’eroe e la leggenda e Frontera. In questo libro troveremo lo sceriffo Scott Nelson abbandonato più morto che vivo nel Deserto Dipinto, tra i corpi dei suoi vice, uccisi dai fuorilegge di Earl Crane, rapitore di sua moglie Debra. Per sua fortuna, sulle tracce dei banditi ci sono anche Tex e Tiger, diretti verso il sinistro pueblo di Sombra Verde con i suoi inquietanti segreti… Soggetto e sceneggiatura sono firmati da Mauro Boselli mentre i disegni sono opera di Angelo Stano.

Corse all’impazzata tra caroselli di macchine, fughe e inseguimenti sulle scale antincendio, quartieri malfamati ed edifici fatiscenti, incalliti malviventi e criminali, per caso fanno invece da sfondo alle indagini di Nick Raider, in una serie poliziesca dalle atmosfere crude e realistiche. Dopo la raccolta dello scorso anno, con NICK RAIDER. NUOVI CASI PER LA SQUADRA OMICIDI ritorna in libreria e in fumetteria quella che è stata la prima serie poliziesca della Sergio Bonelli Editore, un “procedural” classico, di ambientazione urbana e dalle atmosfere crude e realistiche. Nelle cinque indagini raccolte in questo volume, Nick Raider si ritroverà addirittura in un letto di ospedale tra la vita e la morte, accusato di aver ucciso una collega sotto copertura, con cui in passato aveva avuto una storia d’amore. Per riabilitarlo si daranno da fare tutti gli agenti della squadra omicidi del Distretto Centrale di Manhattan. Claudio Nizzi, l’ideatore del personaggio, firma le sceneggiature di tutte e cinque le storie, affiancato da disegnatori come Ivo Milazzo, Aldo Capitanio, Bruno Ramella e Goran Parlov.

TEX PAINTED DESERT

Soggetto e sceneggiatura: Mauro Boselli

Disegni, colori e copertina: Angelo Stano

Formato: 22×30, C., 48 pp., colore

Pagine: 890

ISBN 978-88-6961-153-7

Prezzo: 8,90 euro

NICK RAIDER. NUOVI CASI PER LA SQUADRA OMICIDI

Soggetto: Claudio Nizzi

Sceneggiatura: Claudio Nizzi

Disegni: Ivo Milazzo, Aldo Capitanio, Bruno Ramella, Goran Parlov

Copertina: Giampiero Casertano

Formato: 16×21 cm, in b/n

Pagine: 496

ISBN 978-88-6961-185-8

Prezzo: 15 euro