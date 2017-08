Seguito diretto della prima miniserie, il primo volume di Levius/Est ci riporta nel mondo steampunk creato da Haruhisa Nakata. Attraverso un riassunto dal taglio cinematografico per struttura, tagli di scena e rapidità, l’autore ci porta un anno dopo lo scontro che ha posto fine alle macchinazioni del capo di Amethyst, in uno scenario in continuo mutamento nel quale la boxe meccanica sembra aver assunto un valore politico tale da diventare vitale per gli equilibri del mondo.

L’azione è lasciata quasi da parte mentre risultano fondamentali i personaggi e i loro sentimenti, trattati con un’enfasi a volte al limite dell’eccesso ma senza mai oltrepassarlo. Un senso dell’equilibrio nella gestione dei toni del racconto che ritroviamo anche per l’introduzione di un personaggio dai risvolti potenzialmente comici, riuscendo così a mantenersi sempre un passo indietro rispetto alla farsa che stonerebbe con l’atmosfera epica che pervade il resto del volume.

Il tratto di Nakata mantiene quella spettacolarità e nervosità già evidenziata in Levius, anche se pare mostrare ancora maggiore sicurezza nel disegnare i protagonisti, come se avesse fissato le loro fisionomie per renderli più iconici e riconoscibili.

In attesa degli scontri prossimi futuri, il primo volumetto di Levius/Est risulta decisamente introduttivo e interlocutorio e potrebbe scontentare chi non avesse letto la miniserie originaria, della quale restituisce bene l’atmosfera e i toni.

Abbiamo parlato di:

Levius/Est #1

Haruhisa Nakata

Traduzione di Yupa

Star Comics, luglio 2017

208 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,90€

ISBN: 9788822605399