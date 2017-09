Lena Hall nel cast di Snowpiercer

The Hollywood Reporter informa che l’attrice Lena Hall, vincitrice di un Tony Award nel 2014, è entrata nel cast del reboot televisivo di Snowpiercer.

La Hall interpreterà il ruolo di Sayori, l’archivista del treno responsabile del mantenimento della continuità, sia che si tratti di storie raccontate oralmente, sia che si tratti di registrazioni scritte e di garantire i ruoli chiave nei suoi continui viaggi. Per questo viene considerata un membro cruciale del treno.

Ambientato sette anni dopo gli eventi narrati nel film con Chris Evans, vede nel cast Jennifer Connelly (A Beautiful Mind), Daveed Diggs, Mickey Sumner (Frances Ha), Alison Wright (The Americans), Roberto Urbina (Narcos), Katie McGuinness (Roots), Benjamin Haigh (The Conjuring 2, Genius), Annalise Basso (Captain Fantastic), Sasha Frolova (The Empty Man, Red Sparrow) e Susan Park.