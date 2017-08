Deadline rende noto che l’attrice Jes Macallan (The Mistresses) ha ottenuto un ruolo ricorrente nella terza stagione del serial DC’s Legend of Tomorrow, in cui interpreterà l’agente speciale Ava Shape, descritta come una incredibile e ambiziosa agente di una organizzazione governativa il cui unico fine è proteggere la storia e regolare i viaggi nel tempo.

La terza stagione della serie targata The CW debutterà il prossimo 10 ottobre negli USA.