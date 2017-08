Laura Davanzo nuova disegnatrice di Frank Carter

Comunicato stampa

Laura Davanzo è la nuova disegnatrice ufficiale di Frank Carter – Avventure di una spia per caso, la striscia avventurosa creata nel 2009 da Carlo Coratelli e Fortunato Latella.

Laura prende il posto di Enrico Folli, che ha dovuto lasciare la serie in seguito a problemi di natura familiare, e porterà il suo stile frizzante alla comic strip mantenendo inalterate le atomsfere che hanno contraddistinto Frank Carter nel corso dei suoi otto anni di vita.

Laura Davanzo ha lavorato presso l’Animation Studio di Giuseppe Laganà, dove si è occupata per più di dieci anni di realizzare storyboard, layout e animazione per pubblicità, piloti di serie e produzioni televisive e cinematografiche. Ha diretto l’equipe di ricerca modelli per la serie animata su Lupo Alberto ed è stata assistente alla regia per la serie Spaghetti Family di Bruno Bozzetto. Lavora inoltre come freelance e ha prestato la sua esperienza in molte produzioni europee tra cui sono da segnalare La Stefi di Grazia Nidasio e Loulou (Animation Band), Pipì, Pupù e Rosmarina di Enzo d’Alò, Cuccioli e Leonardo (Gruppo Alcuni), Totally Spies (Milanima) tra le altre.

Laura sta già lavorando alla nuova avventura di Frank Carter, sempre scritta da Carlo Coratelli, la cui colorazione sarà realizzata da Dario Fiumanò, salito a bordo nel ruolo di colorista. Le nuove strisce saranno pubblicate prossimamente sul sito ufficiale della strip, e in differita di qualche ora sul blog presente su Shockdom.