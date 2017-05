L’adattamento animato del manga Blame! al Festival di Annecy

La società di animazione giapponese Polygon Pictures ha annunciato nei giorni scorsi che l’adattamento animato del manga Blame!, creato da Tsutomu Nihei, è stato selezionato per essere presentato al Festival di animazione di Annecy 2017, che si svolgerà dal 12 al 17 giugno.

Diretto da Hiroyuki Seshita, il film è basato sul popolare manga pubblicato dal 1997 al 2003 sul magazine Afternoon, edito dalla casa editrice Kodansha, ed è ambientato in un oscuro futuro in cui l’umanità affronta purghe e stermini, e dove un vagabondo di nome Killy deve affrontare una missione solitaria e pericolosa in una città enorme e in continua espansione.

Nihei ha partecipato alla realizzazione della pellicola in veste di creative director, gestendo in prima persona la sceneggiatura e il design dei personaggi. Prima di approdare ad Annecy, il film debutterà nelle sale giapponesi il prossimo 20 maggio.