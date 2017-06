Krypton: le riprese del serial SyFy in Irlanda

Variety annuncia che la lavorazione di Krypton, il nuovo serial prequel targato SyFy, sarà realizzata presso il Belfast Harbour Studios, cosa questa che viene considerata un impatto molto positivo per l’industria della regione, soprattutto dopo la conclusione di Game of Thrones, serie che ha contribuito a mettere in luce le location irlandesi per tv e cinema.

Il nuovo studio, costato 25.8 milioni di dollari, era stato annunciato durante il Festival di Cannes lo scorso anno, e diventerà la base per la produzione di Krypton.

La nuova serie narra le vicende del nonno di Superman, interpretato da Cameron Cuffe, mentre combatte per riscattare l’onore della propria famiglia e salvare il pianeta Krypton. La pre-produzione inizierà questo mese mentre le riprese cominceranno ufficialmente alla fine dell’estate.