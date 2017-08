Kristen (Vivenzio, Raimondi)

Kristen è il primo fumetto del collettivo La Stanza a vedere la luce in edizione cartacea, pubblicata da ALT! Associazione Lettori Torresi. È la storia di un’attrice che nasconde, dietro una maschera di superficiale bellezza ed eleganza, un vuoto esistenziale incolmabile. “Quale parte interpreterò stavolta?”, si chiede l’attrice. La strada per la felicità la conduce a percorrere una spirale in cui i ricordi reali si mescolano con la finzione dei ruoli interpretati, in una continua ricerca di se stessa e di qualcosa che sia vero, finendo però per trovarsi faccia a faccia con il demone della depressione.

Pur nella sua brevità, Kristen dimostra pienamente le potenzialità dei suoi giovani autori. Un racconto delicato e intenso, sceneggiato in maniera chiara e diretta da Salvatore Vivenzio, fondatore de La Stanza, che descrive l’abisso esistenziale che inghiotte la protagonista senza edulcorarlo. Ai disegni Chiara Raimondi dimostra un’ulteriore crescita artistica rispetto alle sue prove precedenti nei webcomic God is an astronaut e Vilmy. Il suo tratto rappresenta con elegante naturalezza le diverse maschere dell’attrice, riprendendo alcuni quadri famosi e reinterpretandoli con gusto raffinato. Molto azzeccata anche la copertina, con l’immagine del volto resa come un insieme di fiori e foglie che inesorabilmente appassiscono.

Con questo lavoro, che fa il paio con il noir Gamble, il collettivo alza dunque il tiro, proponendosi come fucina di storie di vario genere con evidenti richiami artistico-letterari.

Abbiamo parlato di:

Kristen

Salvatore Vivenzio, Chiara Raimondi

La Stanza/ALT! Associazione Lettori Torresi, marzo 2017

36 pagine, spillato, colore – 4,90 €

www.associazionelettoritorresi.it