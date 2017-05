Just Indie Comics Fest: il fumetto underground a Roma

Comunicato stampa

Dal 2 al 4 giugno arriva a Roma il Just Indie Comics Fest, un nuovo evento dedicato al fumetto underground e non solo, nato dalla collaborazione tra il sito di informazione Just Indie Comics e dallo studio di progettazione grafica CO-CO. Quest’ultimo sarà anche la sede dell’evento, che si svolgerà al Pigneto, in via Ruggero d’Altavilla 10.

Due saranno gli ospiti principali della manifestazione, su cui saranno incentrate le mostre di tavole originali e stampe: Diego Lazzarin, autore del visionario volume Aminoacid Boy and the Chaos Order, e Alessandro Galatola, che debutta proprio in occasione del festival con Dio di me stesso, raccolta di tre storie brevi edita da CO-CO e Just Indie Comics. Le mostre saranno inaugurate venerdì 2 giugno alle 18.30.

La giornata di sabato sarà aperta un incontro, in cui Gabriele Di Fazio presenterà insieme ad Alessio Trabacchini un libro, un autore e un editore che rappresentano l’estetica di Just Indie Comics. Si parlerà in particolare di Puke Force di Brian Chippendale, dei fumetti di Conor Stechschulte e dell’etichetta Domino Books di Austin English. Domenica 4 giugno spazio ancora agli artisti con le presentazioni di due novità editoriali: Atlante illustrato delle nuove costellazioni a cura di Studio Pilar, che vedrà la partecipazione degli illustratori del collettivo romano, e Souvenir, nuovo albo autoprodotto di Serena Schinaia.

Di seguito il programma, in costante aggiornamento sull’evento Facebook JUST INDIE COMICS FEST.

Venerdì 2 giugno

• ore 18.30, apertura bookshop e inaugurazione mostre di Diego Lazzarin e Alessandro Galatola con aperitivo e DJ set di musica sbagliata di MICA e MICS

Sabato 3 giugno

• ore 16.00, apertura mostre e bookshop

• ore 17.30, Just Indie Comics presenta:

– Puke Force di Brian Chippendale (http://chimpendale.tumblr.com/)

– i fumetti di Conor Stechschulte (http://www.conorstechschulte.com/)

– Domino Books (http://www.dominobooks.org/)

Con la partecipazione di Alessio Trabacchini

• ore 19.00, incontro con Diego Lazzarin e Alessandro Galatola

Presentazione dell’albo Dio di me stesso di Alessandro Galatola edito da CO-CO e Just Indie Comics

A seguire: live set di uBiK

Domenica 4 giugno

• ore 16.00, apertura mostre e bookshop

• ore 19.00, presentazione dell’Atlante illustrato delle nuove Costellazioni a cura di Studio Pilar e dell’albo Souvenir di Serena Schinaia