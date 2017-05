Julia # 224: ll Commissario Graimet (Berardi, Mantero, Copello)

La copertina e il titolo dell’episodio omaggiano esplicitamente il Commissario Maigret, personaggio creato da Georges Simenon e protagonista nel nostro paese di un celebre sceneggiato (oggi diremmo fiction) impersonato da Gino Cervi. Il poliziotto francese si trova Garden City per arrestare un criminale colpevole, tra le altre cose, della morte di alcuni gendarmi.

Come spesso capita nella serie di Giancarlo Berardi, la protagonista divide in questo albo il palcoscenico con il vero protagonista dell’episodio, Graimet appunto, i cui modi spicci e ai limiti dell’ortodosso fanno da contrappasso all’approccio metodico e empatico della criminologa. Assieme alla costruzione del cattivo, e del suo background, il confronto tra i due investigatori è una delle cose migliori dell’albo, per la capacità degli autori di dare voce a personaggi credibili e oltretutto strutturati in un cast ampio che davvero sembra vivere di vita propria. Ciascun protagonista si relaziona al commissario in maniera diversa, e particolarmente gustoso è il siparietto che con il francesce ingaggia con Emily, la governante di Julia. Al solito grande attenzione viene dedicata agli aspetti emotivi e relazionali, tanto che a tratti sembra di essere dalle parti dello slice of life: il tema della famiglia è infatti centrale, si tratti di quella atipica e “estesa” della protagonista, o di quella dell’antagonista di turno. Marginale, come d’abitudine, l’aspetto investigativo, risolto in maniera repentina e in parte riassunto dai due investigatori con uno “spiegone” forse evitabile.

Ai disegni Luigi Copello offre una buona prova, che si apprezza soprattutto nelle numero sequenze d’azione rese con un realismo crudo e efficace, per un albo che segna un numero di morti decisamente superiore alla media.

Abbiamo parlato di:

Julia # 224: Il commissario Graimet

Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero, Luigi Copello

Sergio Bonelli Editore, maggio 2017

132 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,00 €

ISSN: 977112717700570224