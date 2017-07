L’amore come possesso, come passione, come perversione. Jornada è una raccolta di racconti brevi che ruotano attorno a questi temi. Ragazzi e ragazze rapiti per farne oggetti sessuali, tradimenti consumati su un ascensore, amori non dichiarati, rapporti con minori: il campionario proposto da Kahori Onozucca tocca tematiche scabrose ma trattandole con un tono non sensazionalistico o moralista, concentrandosi sui personaggi e sui loro sentimenti. Un contrasto che emerge prepotente a fine lettura e che invece, scorrendo le pagine di questi racconti, risulta attenuato dalla vena quasi romantica, quantomeno molto umana, dei personaggi coinvolti e dal tratto leggero, luminoso e che sembrerebba a suo agio in uno shojo dai contenuti meno espliciti.

La capacità più evidente di Onozucca che emerge da queste pagine sembrerebbe proprio questa: raccontare

aspetti dell’indole umana in maniera schietta ma mantenendo uno sguardo da un lato distaccato, senza veicolare un giudizio pur di fronte a situazioni da cronaca nera, dove sono perpertati atti di violenza fisica e psicologica, dall’altro osservare questi scenari da un punto di vista alla stessa altezza dei protagonisti rendendo il lettore partecipe e complice, stuzzicandolo ed eccitandolo con scene esplicite e dirette.

Abbiamo parlato di:

Jornada

Kahori Onozucca

Traduzione di Massimo De Matteo, Ilenia Cerillo

RW Goen, 2017

204 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,95 €

ISBN: 9788867124503