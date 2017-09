Jessica Jones – The Pulse vol.1 (Bendis, Bagley, Anderson)

Sono raccolti in questo elegante volume cartonato i primi 7 episodi della serie The Pulse, usciti negli USA nel 2004, nata con l’intento di dare una nuova “casa” a Jessica Jones, personaggio creato dallo stesso Brian Michael Bendis nell’acclamata serie Alias disegnata da Michael Gaydos.

The Pulse si sviluppa a partire da uno spunto interessante: la nascita di un supplemento del Daily Bugle incentrato sui supereroi con la consulenza di Jessica. Di fatto in questi primi albi l’idea arranca alla ricerca di una identità: il lato giornalistico è piuttosto risicato (basti pensare che in questa prima tranche di storie non è ancora uscito un numero di questo supplemento) mentre la parte dedicata a Jessica Jones nel primo story arc risulta accessoria, per poi monopolizzare il racconto nel secondo.

La narrazione risulta piatta, i colpi di scena senza grande inventiva e i classici dialoghi “alla Bendis” piuttosto che restituire spontaneità risultano finti, ingessati e privi di emozione. Non aiuta che il volume si interrompa a metà di una storia dove l’elemento principale è la tensione e il mistero attorno al destino di Jessica e Luke Cage. Anche il tema della maternità viene sfruttato con una certa indolenza e senza approfondimento, come per tutti gli altri.

I disegni di Mark Bagley donano alla prima storia, in cui è coinvolto l’Uomo Ragno, un sottotesto ironico con i suoi personaggi quasi caricaturali e le sue pose plastiche, ma l’impressione generale è di un lavoro non al meglio delle potenzialità del disegnatore, a causa di una certa discontinuità nei volti e certe pose poco convincenti.

Brent Anderson al contrario ammanta di ulteriore cupezza la storia più dura e angosciante, con il suo tratto realistico, e le sue espressioni estremizzate e con un tratto spezzato sottolineato anche da una colorazione piena di ombre e sfumature, dove con Bagley tutto era più solare e pulito.

Abbiamo parlato di:

The Pulse vol.1

Brian Michael Bendis, Mark Bagley, Brent Anderson

Traduzione di Pier Paolo Ronchetti

Panini Comics, 2017

176 pagine, cartonato, colori – 16,00€

ISBN: 9788891229946