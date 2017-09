Invincibile Iron Man #3 (52) (Bendis, Caselli, Maleev)

In Invincible Iron Man Brian M. Bendis inizia a mettere un po’ di ordine tra le varie sottotrame lasciate in sospeso, facendo convergere la storia delle origini di Tony Stark, a lungo rimaste segrete, con la formazione da eroina della giovane Riri Williams. Come spesso accade nelle storie di Bendis, la sceneggiatura è dominata da scene dialogate mentre l’azione fa solo da sfondo all’evolversi dei rapporti tra i personaggi. L’autore si dimostra particolarmente a suo agio in questo inizio di serie. Lo accompagna l’italiano Stefano Caselli alle matite, autore di un lavoro efficace sulle espressività e sulla gestualità dei personaggi nei momenti statici che predominano la narrazione.

Nell’episodio di Infamous Iron Man vengono approfonditi i motivi che hanno condotto Victor Von Doom a diventare il nuovo “famigerato” Iron Man. Bendis condisce le prime pagine della storia con buone dosi di umorismo, proseguendo la tessitura di trame a lunga gittata. Ai disegni Alex Maleev che, messe da parte le recenti esperienze di foto-ritocco sin troppo realistico, torna a utilizzare tecniche più convenzionali, grazie alle quali emerge il suo stile personale. Particolarmente riuscite due doppie splash page in cui Maleev riassume gli eventi della saga Secret Wars passando momentaneamente alle sole matite, richiamando il lavoro di Esad Ribic nella succitata miniserie e che conferiscono spessore, ombre e profondità alla complessa figura di Destino.

Con queste due serie Bendis dimostra di avere piani precisi per i personaggi e, sebbene non al suo meglio in assoluto, sforna storie godibili e senza eccedere in dialoghi fini a se stessi.

Abbiamo parlato di:

Invincibile Iron Man #3 (Iron Man #52)

Brian M. Bendis, Stefano Caselli, Alex Maleev

Traduzione di Luigi Mutti

Panini Comics, agosto 2017

48 pagine, spillato, colore – 2,90 €