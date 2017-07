Inizia il crowdfunding per Gravetown

Comunicato stampa

Paolo Zeccardo esordisce dieci anni fa con Gravetown, una storia fantasy-horror di sapore burtoniano, con protagonista Vincent Nightly, un ragazzo alle prese con la scoperta dei propri poteri in una città oscura, dark e gotica.

Paolo Zeccardo è diventato un apprezzato autore di euromanga, autore di numerosi fumetti come “Madville”, “Il collezionista di stelle” (pubblicato in Giappone), “Summer Wine”, “Fammi volare”, “Malincuore”, “The Heartbeat Crash” e “Almost Dead”. E’ inoltre affermato docente della Scuola Internazionale di Comics di Roma.

Nell’occasione della ricorrenza, Cagliostro E-press ha deciso quindi di celebrare l’autore con una ripubblicazione della sua opera prima.

“Gravetown 10th”, edizione del decennale, sarà perciò una ristampa omnibus dei quattro volumi originali, oltre 300 pagine in una versione riveduta, integrata e corretta personalmente da Zeccardo e ampliata nei contenuti con l’aggiunta di un nuovo capitolo speciale realizzato appositamente per l’occasione, con la presenza inoltre di illustrazioni inedite, redazionali nuovi di zecca e una copertina specialissima prodotta per questa edizione.

Cagliostro ha avviato perciò per l’occasione una campagna raccolta fondi su Indiegogo volta a supportare la realizzazione del volume, la sua diffusione e la valorizzazione anche economica dell’autore. Chi avrà la generosità di partecipare non solo otterrà la gratitudine di Zeccardo e della Casa, ma si aggiudicherà con sicurezza il volume esclusivo autografato e, tramite vari livelli di bonus, potrà ottenere financo molto di più: dalle dediche, a esclusive illustrazioni in bianco e nero oppure a colori, fino al possesso di pochissime tavole originali dell’autore tratte dal fumetto, disponibili in quantità limitatissima.

A seguire il link ove sarà possibile aderire alla campagna di raccolta fondi:

www.indiegogo.com/projects/gravetown-10th-anniversary-manga-comics