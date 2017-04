Incontro con Leo Ortolani al Lanteri il 20 aprile

Comunicato stampa

Cinema Caffé Lanteri Presenta “CineMAH – Il buio in sala” di Leo Ortolani

Giovedì 20 aprile

Ore 19.30 inaugurazione della mostra di tavole tratte dal fumetto

Ore 20 incontro con l’autore in Sala Cinema

Giovedì 20 aprile, il Cinema Caffè Lanteri, per concludere in bellezza i festeggiamenti per i primi tre anni di vita della rassegna Fumetti&Popcorn, è orgoglioso di avere come ospite uno dei nomi più significativi del panorama fumettistico italiano, Leo Ortolani, il geniale creatore di Rat-man e di tante altre serie a fumetti, che da più di vent’anni hanno conquistato il mondo delle edicole e della libreria.

Alle ore 20 in sala cinema, l’autore in dialogo con Andrea Plazzi (Comics&Science), presenterà il suo libro a fumetti “CineMAH – Il buio in sala” edito da Bao Publishing. Come sempre, la presentazione sarà accompagnata da una mostra di tavole tratte dal fumetto, visibile fino al 30 aprile.

Il buio in sala è la raccolta delle esilaranti e cliccatissime recensioni cinematografiche scritte da Leo Ortolani sul suo blog. Irriverente, sarcastico, cinico… lo sguardo dell’autore, uno dei più divertenti di sempre, al servizio di blockbuster che hanno appassionato milioni di spettatori, passando da 50 sfumature di grigio all’ultimo episodio di Star Wars. Dal blog personale, le recensioni ora sono riunite e organizzate, insieme ad alcune recensioni inedite, in un volume fondamentale in edizione cartonata per un successo esponenziale che sta portando nuovi fan a un autore già amatissimo.

Talento esploso grazie a Rat-man, serie che attraverso il passaparola ha conquistato negli anni un successo senza precedenti, Leo Ortolani è autore geniale. L’universo narrativo da lui creato gli consente di passare dalla parodia all’analisi del genere supereroistico senza mai perdere l’umorismo che lo contraddistingue.

Mostra delle tavole tratte dal fumetto dal 20 al 30 aprile

