Incontro con Bruno Bozzetto al cinema Kino di Roma

Si tiene mercoledì 19 aprile presso il KINO di Roma (via Perugia, 34) una serata speciale dedicata a Bruno Bozzetto, che sarà presente nel cinema del Pigneto per un incontro pubblico. L’incontro, alle ore 21:00, a cui partecipano il regista Marco Bonfanti, la produttrice Anna Godano e il fumettista Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, segue la proiezione, alle ore 19:30, del documentario “Bozzetto non troppo”, di Marco Bonfanti, presentato alla 73a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, distribuito da Istituto Luce Cinecittà e dedicato alla fantasia, magia, arte e carriera di Bruno Bozzetto, una delle figure più importanti dell’animazione italiana definito ‘una leggenda’, al pari di Walt Disney. Regista di lungometraggi di animazione quali Vip – Mio fratello Superuomo e West and Soda, sceneggiatore e inventore – tra gli altri – del personaggio del Signor Rossi, Bozzetto vanta una nomination al Premio Oscar nel 1991 nella sezione ‘Miglior Cortometraggio d’Animazione’ con lo short movie “Cavallette”. Un artista dotato della capacità di raccontare l’ironia e la complessità della vita con un’animazione ormai diventata iconica, a cui si ispirano animatori e registi quali John Lasseter (Pixar), Matt Groening (I Simpson) e Peter de Sève (L’era glaciale), che riadattano, nei propri universi, l’intensità espressiva e la potenza dinamica dei suoi eroi.

Una serata dedicata al cinema, al fumetto e all’importanza dell’animazione, quella di oggi e quella di un tempo. L’incontro pubblico, su prenotazione (info@ilkino.it), sarà una chiacchierata informale, libera e aperta per scoprire, insieme ai suoi protagonisti, genesi, estetica e aneddoti intorno al documentario co-prodotto da Sky Arte, sulla vita artistica e l’esperienza di Bruno Bozzetto. Confrontando aspetti artistici e curiosità sul fumetto e sul film di animazione grazie alla presenza di uno dei protagonisti più interessanti del momento: il disegnatore Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ.

La giornata del 19 aprile fa parte di una tre-giorni del Kino dedicata a Bozzetto: martedì 18 aprile, infatti, alle 18:30 sarà proiettato il documentario ‘Bozzetto non troppo’, di Marco Bonfanti e alle ore 21.30 il lungometraggio di animazione del 1965, ‘West and Soda’. Giovedì 20 aprile la rassegna continua alle ore 19:30 con la proiezione dei cortometraggi firmati dal regista milanese e alle 21:30 il suo ‘Allegro non troppo’, lungometraggio a tecnica mista del 1976.

