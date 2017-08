Ian McShane nel cast del reboot di Hellboy

L’attore Ian McShane (American Godz) è entrato nel cast del reboot cinematografico di Hellboy, il cui titolo è Hellboy: Rise of the Blood Queen, nel ruolo del Professor Broom. Lo rende noto The Hollywood Reporter.

La pellicola, diretta da Neil Marshall, vedrà protagonista l’attore David Harbour, e la trama vedrà l’eroe di Mike Mignola affrontare una antica strega medioevale che cerca di distruggere l’umanità. Le riprese del film dovrebbero cominciare a settembre e avere luogo nel Regno Unito e in Bulgaria.

Nei film con Ron Perlman e diretti da Guillermo Del Toro, la parte di Btoom era stata interpretata da John Hurt, recentemente scomparso.