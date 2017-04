Honey e Creamy Mami in uscita per Star Comics

Comunicato Stampa

HONEY N. 1: QUANDO IL “SÌ” È UN PO’ AFFRETTATO…

A chi non è mai capitato di acconsentire a una richiesta in maniera leggermente avventata, e ritrovarsi poi in una girandola di situazioni intricate? Non ne parliamo, poi, se al centro di tutto c’è una storia d’amore… proprio quello che succede in HONEY, manga shojo di Amu Meguro, il cui primo volume sarà disponibile in Italia dal 19 Aprile.

La vita di Nao, studentessa delle superiori, riceve uno scossone il giorno in cui Onise, un tipo dall’aria non proprio rassicurante, le si avvicina chiedendole improvvisamente di mettersi con lui, prospettandole addirittura un futuro matrimonio! Più impaurita che interessata, la ragazza finisce per rispondere… di sì! Come si evolverà la situazione?!

Il primo incontro tra Nao e Onise era avvenuto ai tempi delle scuole medie. Era un giorno di pioggia quando lei, camminando per strada, lo vide accasciato a terra e, spaventata, gli lasciò un ombrello e dei cerotti prima di darsela a gambe… Non avrebbe mai immaginato che, ritrovandoselo davanti alle superiori, invece di temute ritorsioni lui le avrebbe fatto un’assurda dichiarazione d’amore!

Dal 19 Aprile HONEY n. 1 sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e Amazon!

Amu Meguro è una mangaka giapponese, nata nell’isola di Hokkaido il 24 Settembre. Dopo aver debuttato nel 2010 sulla rivista di casa Shueisha Bessatsu Margaret con il manga one-shot MAKKA NA RINGO NI KUCHIZUKE, raggiunge la notorietà nel 2012 proprio grazie a HONEY

CREAMY MAMI N. 1: IL RITORNO DELLA MAGHETTA PIÙ AMATA!

A diciotto anni dalla prima pubblicazione in Italia da parte di Edizioni Star Comics, avvenuta nel 1999 sulla rivista Amici, ecco di nuovo le magiche avventure di Creamy, l’incantevole idol dai capelli viola! Il primo volume di CREAMY MAMI, eccezionale riedizione in due volumi – in tutto e per tutto fedele all’edizione originale giapponese – della miniserie scritta da Kazunori Ito e disegnata da Yuko Kitagawa, sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon a partire dal 19 Aprile 2017.

Yu Morisawa è una bambina molto fortunata che, grazie a una magica bacchetta ricevuta da un folletto, ha la possibilità di trasformarsi a suo piacimento in un’affascinante adolescente! Affiancata da due simpatici gattini alieni, si calerà nel ruolo di una popolarissima stella dello spettacolo: Creamy Mami!

Un’occasione imperdibile per veder risplendere ancora una volta l’incantevole idol dai capelli viola che ha fatto sognare generazioni di ragazzine!

Dal 19 Aprile CREAMY MAMI n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Kazunori Ito, scrittore e sceneggiatore giapponese, è nato il 24 Dicembre 1954 a Hinase, nella prefettura di Okayama. Laureatosi nel 1981, esordisce sceneggiando la serie anime di LAMÙ, proseguendo con collaborazioni sempre più illustri, tra cui ricordiamo Hayao Miyazaki (NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO, 1984) e Mamoru Oshii (GHOST IN THE SHELL, 1995).