High In The Clouds: il film animato di Paul McCartney opzionato da Gaumont

Deadline riporta in esclusiva che la casa di produzione francese Gaumont ha opzionato High in The Clouds, progetto animato del cantante Paul McCartney in lavorazione dal 2009. L’accordo stipulato dalla società francese fa sì che questo sia il primo progetto per Gaumont negli Stati Uniti.

La pellicola, che al suo interno presenterà otto o nove canzoni dell’ex componente dei Beatles, era stata precedentemente in sviluppo presso la RGH Entertainment, una società giordana con uffici a Woodland Hills che sono stati recentemente chiusi. Il film è basato sul libro per bambini scritto dallo stesso McCartney nel 2005, e indiscrezioni indicano che il cantante dovrebbe prestare la propria voce a uno dei persnaggi principali.

High in The Clouds sarà prodotto da Michael Lynne e Bob Shaye, in collaborazione con la McCartney’s MPL Communications. McCartney, Shaye e Lynne saranno anche produttori esecutivi assieme a Sidonie Dumas, Christophe Riandée e Nicolas Atlan di Gaumont.