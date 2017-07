Hellboy: La Lionsgate distribuirà il nuovo film

SplashReport indica che la Lionsgate è in trattative avanzate per distribuire nelle sale Hellboy: Rise of the Blood Queen, il nuovo adattamento cinematografico del personaggio creao da Mike Mignola, che sarà diretto da Neil Marshall e interpretato da David Harbour.

Il primo film di Hellboy, uscito nel 2004, fu prodotto da Revolution Studios e distribuito dalla Columbia Pictures, mentre il secondo film, Hellboy: The Golden Army, fu invece realizzato da Relativty Media e distribuito dalla Universal Pictures.

La nuova pellicola è basata su uno script realizzato da Andrew Cosby, Christopher Golden e da Mike Mignola.