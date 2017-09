Hellboy: Daniel Dae Kim in trattative

L’attore Daniel Dae Kim (Lost, Hawaii Five-O) è in trattative per rimpiazzare l’attore Ed Skrein nel reboot di Hellboy, nel ruolo di Ben Daimio. Lo rende noto The Hollywood Reporter.

Il ruolo, lo ricordiamo, è stato lasciato vacante dopo che Skrein ha rinunciato per le polemiche scaturite inerenti il whitewashing. Se le trattative andrannoi a buon fine, Kim interpreterà la parte del maggiore Daimio, un militare membro del BPRD il quale, a causa di un incontro soprannaturale, può trasformarsi in un giaguaro quando è arrabbiato o sta soffrendo.

L’attore ha recentemente lasciato il cast di Hawaii Five-O assieme alla collega Grace Park, cosa questa che aveva alimentato polemiche sulla mancata presenza di persone asiatico-americane nel serial.