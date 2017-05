Hellboy: battaglia di offerte per il reboot al Festival di Cannes

Variety riporta in esclusiva che al Festival di Cannes è in corso una battaglia per i diritti cinesi del reboot cinematografico del personaggio creato da Mike Mignola, Hellboy: Rise of the Blood Queen.

Con offerte che arrivano alla cifra di 13 milioni di dollari per la Cina, il film è uno dei più in vista della Croisette e i compratori internazionali stanno dando battaglia dopo essere stati informati che alla pellicola è stata garantita la distribuzione in oltre 2000 sale in Nord America.

Il nuovo progetto, lo ricordiamo, sarà diretto da Neil Marshall e interpretato da David Harbour.