Heavy Bone #2: Welcome to my Nightmare in uscita a giugno

Comunicato Stampa

HEAVY BONE: Maurizio Rosenzweig copertinista del n.2 di “Heavy Bone”.

Maurizio Rosenzweig (Bonelli, Dark Horse Comics, Edizioni BD) è l’autore della copertina del n.2 di “Heavy Bone: Welcome to my Nightmare“, albo in uscita nel mese di Giugno per i tipi di “Heavy Comics“.

Nella storia, scritta da Enzo Rizzi e disegnata da Gero Grassi, lo zombie metallaro serial killer di rockstar dovrà vedersela contro le versioni malvagie e super-potenziate di Gene Simmons, Alice Cooper e Blakie Lawless, in un orgia di “Sangue e Rock’n Roll”. Durante questa lunga assenza, le rockstar hanno potuto gozzovigliare sul retropalco, nei loro festini a base di droga e sesso, i pusher sono diventati sempre più potenti, le nuove promesse dello spettacolo si sono lanciate nella mischia e tutto sembra procedere nel migliore dei modi. Ma il rock ‘n’ roll non può riposare per sempre: ciò che ti rende divino, verrà prima o poi a reclamare la tua anima.

Così, Heavy Bone, lo zombie putrescente, torna sulle scene per agitare ancora a lungo la sua chioma da metallaro e per banchettare con le speranze e le interiora dei giovani musicisti. “Heavy Bone”…100% Fottuto Rock’nRoll !!!