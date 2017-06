Hannah John-Kamen nel cast di Ant-Man and The Wasp

Variety riporta che l’attrice Hannah John-Kamen è entrata nel cast di Ant-Man and The Wasp, il sequel sul piccolo eroe Marvel, in un ruolo definito chiave.

La Marvel non ha commentato la notizia.

La pellicola, che sarà diretta nuovamente da Peyton Reed, vedrà ancora nel ruolo dell’eroe l’attore Paul Rudd, affiancato da Evangeline Lilly. Il sito riferisce che la Marvel ha avuto numerosi incontri con varie attrici prima di scegliere la John-Kamen, attrice emergente grazie a Black Mirror.

Il film sarà nelle sale il 6 luglio 2018.