Guardiani della Galassia Vol. 2 in Home Video

PORTA A CASA IL PIÙ GRANDE FILM INTERGALATTICO DELL’ANNO

MARVEL STUDIOS PRESENTA GUARDIANI DELLA GALASSIA

Disponibile dal 30 agosto in Blu-Ray3D, Blu – Ray, DVD e su tutte le piattaforme digitali

Da domani, il film dei Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 2, sequel del blockbuster incentrato sulla banda di furfanti intergalattici più amati al mondo, arriverà a casa vostra nei formati Blu-Ray 3D, Blu-Ray, DVD, Steelbook, Cofanetti BD e DVD con i film Guardiani della Galassia+Guardiani della Galassia vol. 2.

I contenuti speciali, inclusi nell’edizione Blu-ray, comprendono un documentario dietro le quinte sulla realizzazione del film, un video musicale completamente nuovo con David Hasselhoff e lo stellare cast del film, spassose papere sul set, scene eliminate, un commento audio realizzato dal regista James Gunn, e molto altro.

Al ritmo di una nuova e stellare raccolta di brani musicali (Awesome Mixtape #2), il film racconta le nuove avventure dei Guardiani attraverso le profondità dello spazio cosmico. I Guardiani (Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill/Star-Lord, Zoe Saldana nei panni di Gamora e Dave Bautista nel ruolo di Drax, con Vin Diesel come voce originale di Groot e Bradley Cooper come voce originale di Rocket) dovranno combattere per mantenere unita la propria famiglia mentre sono alle prese con il mistero che avvolge le vere origini di Peter Quill. Dovranno allearsi con vecchi nemici e potranno contare sull’aiuto di alcuni nuovi personaggi tra i più amati del mondo dei fumetti, espandendo ulteriormente l’Universo Cinematografico Marvel.

CONTENUTI SPECIALI:

Blu-ray:

· Il Making of di Guardiani della Galassia Vol. 2 – Un dietro le quinte del film diviso in quattro parti, realizzate nello stile delle note di copertina presenti nei dischi rock del passato.

· Un’Introduzione Visionaria – Il regista James Gunn spiega l’approccio che ha adottato per espandere le storie di questi amati personaggi in Guardiani della Galassia Vol. 2.

· Video musicale del brano “Guardians Inferno” – Unitevi a David Hasselhoff e ad alcuni ospiti speciali in questa festa da ballo galattica in stile retrò.

· Gag reel – Preparatevi a ridere come pazzi vedendo le spassose follie fuori scena e gli errori che hanno avuto luogo sul set di Guardiani della Galassia Vol. 2, con tutti i vostri Guardiani preferiti.

· Quattro Scene Eliminate – Scoprite quattro scene che sono state tagliate dal film: due scene estese e due scene eliminate.

· Commento Audio – Date un’occhiata a questo speciale commento al film realizzato dal regista James Gunn, che permette ai fan di dare un’occhiata approfondita alla realizzazione del film.

Edizione Digitale:

Tutti i contenuti sopraelencati

SPECIFICHE DEL DISCO (soltanto per quanto riguarda il film):

SKU del prodotto: ​ Digitale = HD, 4K UHD, SD, 3D Fisico = Blu-ray 3D, Steelbook Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD, Cofanetto Blu-ray+ Vol. 1 + Vol. 2, Cofanetto DVD Vol. 1 + Vol 2 On-Demand = chiedete al vostro provider locale

Durata del film: 136 minuti circa

Aspect Ratio: ​ Blu-ray = Alta Definizione 1080p Widescreen (2.39:1) DVD = 2.39:1

Audio: Blu-ray = Italiano 5.1 DTS Digital Surround, Inglese 7.1 DTS-HDMA, Francese 5.1 DTS-HDHR DVD = Italiano, Inglese e Francese 5.1 Dolby Digital

Lingue/Sottotitoli: ​ Blu-ray = Italiano, Inglese per non udenti, Olandese, Greco, Francese

DVD= Italiano, Inglese per non udenti, Arabo, Olandese, Greco, Rumeno, Francese