Comunicato stampa

Graphic News dal web alla carta

Pensate in versione digitale, le storie sono state appositamente adattate dagli autori per la pubblicazione su carta. Una serie di albi agili e dal costo contenuto per approfondire la discussione su temi importanti, dalla gentrification alla violenza contro le donne.

I volumi saranno in vendita nelle iniziative pubbliche di Graphic News e on line sul sito graphicnews.bigcartel.com

Gli scogli di Taranto

di Mattia Moro

48 pagine in bianco e nero

Mentre all’Ilva si continua a morire di lavoro, c’è chi cerca un nuovo corso per Taranto, partendo dal suo cuore più antico: la Città Vecchia.

Selezionato nella categoria miglior web-comic ai premi Micheluzzi del Napoli Comicon. Ne abbiamo parlato qui Milano, fermata Isola

di Elena Mistrello

38 pagine in bianco e nero

All’ombra del Bosco verticale e dei nuovi grattacieli resiste ancora una Milano popolare. Così botteghe e spazi autogestiti provano a convivere con la gentrification. Pensavo fosse amore

di Alice Milani

38 pagine a colori

Come si fa riconoscere una relazione violenta? E che percorso deve fare chi vuole uscirne? In “Pensavo fosse amore” Alice Milani racconta il punto di vista di chi ha a che fare con questi temi quotidianamente: le operatrici della Casa delle donne di Bologna.