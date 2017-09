Gotham: Michael Cerveris nel cast della quarta stagione

TVLine riporta che l’attore Michael Cerveris, noto al grande pubblico per il ruolo dell’Osservatore Settembre in Fringe, è entrato nel cast della quarta stagione di Gotham nel ruolo del villain Professor Pyg.

Negli albi a fumetti, Pyg è l’alias di Lazlo Valentin, personaggio creato da Grant Morrison e apparso per la prima volta in Batman 666 nel 2007. Leader del Circus of Strange, indossa una maschera e aveva con sé un piccolo esercito di “Dollotrons”, vittime a cui apponeva le sue maschere facendone delle specie di bambole umane da utilizzare.